Massafera será ex-garota de programa

Em 19 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Em “A Lei do Amor” (Globo/TV Liberal), Luciane (Grazi Massafera) é uma das mulheres da família Leitão. Ou pelo menos torna-se depois de se casar com Hércules (João Vitor Silva/ Danilo Granghéia), filho de Fausto (Tarcisio Meira) e Magnólia (Vera Holtz). Não faz o estilo tradicional dos “Leitão”, mas é uma mulher que jamais passa despercebida. Depois do casamento com Hércules, consegue transformá-lo. O homem grosseiro e nada romântico que nos anos 1990 era casado com Carmen (Bianca Sangueiro), torna-se um apaixonado. Ela esconde um passado sofrido, mas é uma mulher divertida, muito amiga de seus amigos, e leal à sua maneira

