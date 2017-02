Goleiro voltou a defender uma cobrança de pênalti. É a terceira desde quando assumiu a titularidade remista

Por: Redação ORM News

Em 16 de fevereiro, 2017 - 21h30 - Copa do Brasil

O goleiro André Luís até que tentou. O camisa 1 do Remo voltou a defender uma cobrança de pênaltis, mas o time acabou derrotado pelo Brusque (SC) e eliminado da Copa do Brasil ainda na primeira fase da competição. Sem tempo para lamentar, o destaque azulino pediu que a equipe 'vire a chave' para focar completamente no campeonato paraense.

André Luís concedeu entrevista ainda no gramado de jogo, momentos após a derrota, e foi categórico: 'Nós sabíamos que seria difícil enfrentar o Brusque aqui, mas o Remo está de parabéns pela entrega. Tentamos até o último minuto. Pecamos na defesa e não concluímos em gol. Agora, é virar a chave da Copa do Brasil, pois fomos eliminados, e pensar exclusivamente no campeonato paraense'..

A equipe retorna a Belém nesta sexta-feira (17) e o técnico Josué Texeira já terá de pensar na equipe que vai enfrentar o Paragominas, pelo estadual, às 16h deste domingo (19), no Mangueirão, em Belém. O confronto será transmitido lance a lance, com vídeos dos melhores momentos, pelo Portal ORM News.