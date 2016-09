Fonteles ficou fora das finais dos 100 e 200 metros T44.

Em entrevista ao Sportv, Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e vice do Internacional, fez algumas críticas pontuais ao desempenho do velocista brasileiro Alan Fonteles na Paralimpíada Rio-2016. Fonteles ficou fora das finais dos 100 e 200 metros T44.

- Acho que depois da participação dele aqui (no Rio), ele precisa repensar algumas coisas, algumas escolhas que ele fez, já que o potencial está ali. Ele é muito veloz. Ele conquistou de uma forma extraordinária (o ouro em) Londres, mas não foi uma única vez. Ele ficou ainda mais forte. Esse 20s66 foi no Mundial do ano seguinte. Londres não foi um acaso. O Alan é um grande atleta (...). É preciso repensar, colocar a cabeça no lugar, tomar decisões mais acertadas. Ele ainda tem idade para ir a Tóquio. Mas vai precisar realmente encarar o ciclo Tóquio - disse Parsons.

Em entrevista concedida após a conquista da medalha de prata no revezamento 4x100m nesta segunda, no Engenhão, Alan evitou polemizar e aceitou as críticas.

- De certa forma ele é meu chefe. Concordo com o que ele disse. Eu ainda não vi a entrevista dele, mas ele tem autonomia e autoridade para falar sobre isso. Já está no movimento paraolímpico há muito tempo e eu tenho só que respeitar a opinião dele assim como eu respeito de outros atletas e outras pessoas. Pode não ter vindo a medalha de ouro nas provas individuais, mas espero que com essa prata ela possa me ver com carinho novamente e diga: ‘Poxa, o Alan vai chegar em Tóquio e vai chegar bem’ - disse Alan.

- Eu e o Andrew temos uma amizade muito grande. Em Londres, quando eu ganhei, foi dele que eu peguei a bandeira para sair comemorando. Em 2013, no Mundial, foi ele que me entregou a medalha de ouro. Eu tenho um carinho especial por ele e ele tem autoridade suficiente para falar sobre isso. Respeito a posição dele - acrescentou, por fim, o medalhista.