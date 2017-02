Programação pré-carnaval pega fogo em Belém e oferece neste final de semana diversas opções de lazer para o paraense

Por: Enize Vidigal Da Redação

Em 18 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Belém está definitivamente em ritmo de Carnaval neste final de semana, com opções para todos os estilos de foliões. Para quem gosta do conforto e segurança dos bailes de salão, a agenda reserva boas programações. Os cantores Gaby Amarantos, Elymar Santos e a Banda Xeiro Verde serão as atrações de hoje no Baile Vermelho e Verde e no Baile de Máscaras, promovidos pelo Grêmio Recreativo e Literário Português e pela Assembleia Paraense, respectivamente. O investimento dos clubes confirma que os tradicionais bailes permanecem em alta na folia de Carnaval, nutrindo a alegria de famílias inteiras de brincantes.

No Grêmio (Av. Augusto Montenegro, s/nº), Gaby Amarantos vai “tremer” as estruturas com o grito de Carnaval, comandando a festa, que terá, ainda, a Banda Xeiro Verde, coroando a série de comemorações pelos 150 anos do clube. O show será no salão de eventos da sede campestre, a partir das 22 horas. Já na Assembleia Paraense, o show de Elymar e a música eletrônica do DJ Tarrika promotem repetir o sucesso de anos anteriores, também a partir das 22 horas, na sede campestre do clube.