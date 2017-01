Segundo fim de semana de carnaval na Cidade Velha é de vias lotadas de foliões e muita animação

Em 16 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Nem a chuva foi capaz de impedir os blocos de levantarem milhares de pessoas no bairro da Cidade Velha, em Belém. O segundo fim de semana de carnaval no Centro Histórico de Belém com os tradicionais blocos que percorrem a rua do bairro animou os foliões que curtiram marchinhas do Fofó do Elói. A festa que começou em frente à Igreja da Sé, concentração dos blocos, foi até de noite.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.