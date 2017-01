Expectativa é reunir 300 mil foliões nas ruas da Cidade Velha. Arrastões serão comandados por 13 blocos.

O pré-carnaval de Belém começa oficialmente no próximo domingo (8) e segue até o dia 19 de fevereiro. A expectativa é de que 300 mil pessoas participem da folia nas ruas da Cidade Velha, nos animados arrastões que serão comandados por 13 blocos já confirmados na programação autorizada nos fins de semana.

O evento tem o apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), que vai garantir a limpeza das ruas antes e depois da passagem de cada bloco. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) estará presente e fará o ordenamento do trânsito.

Já a Guarda Municipal de Belém (GMB), em parceria com órgãos do Estado, atuará na segurança dos brincantes e da equipe da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), que isentou os blocos das taxas municipais.

