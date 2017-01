PAYSANDU: Chamusca dá os retoques finais no time que vai encarar o Santa Cruz

Por: Da Redação

Em 20 de janeiro, 2017 - 06h00

O Paysandu se prepara intensamente para o jogo contra o Santa Cruz - PE, que será disputado amanhã, às 17h15, em Recife (PE) em disputa da Taça Asa Branca. Hoje, o Papão faz o último treino antes da viagem para a capital pernambucana, marcada para o início da tarde. Quem está com boa expectativa para a partida é o atacante Leandro Cearense. Cearense comenta que a semana de treino, comandada pelo técnico Marcelo Chamusca, foi bem puxada. “Estamos com muito trabalho de força. Sábado (amanhã) teremos jogo para todo o Brasil, contra um time que era da Série A e será nosso adversário neste ano na Série B. E eu venho com a meta de ser artilheiro do time novamente, igual foi nos últimos anos. Sábado (amanhã) é vestir a camisa do Paysandu. Vai ser na casa deles (Santa Cruz) e é jogo para todo o Brasil ver.