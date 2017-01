Lateral-direito, emprestado ao Cruzeiro em 2016, também pode ser envolvido pelo Palmeiras em troca com o Sport

02 de janeiro, 2017

O Fluminense espera acertar a contratação de Lucas, lateral-direito do Palmeiras, até quarta-feira, data em que parte do elenco tricolor inicia a pré-temporada no CT Pedro Antonio. Os clubes já negociam a transferência há alguns dias, e jogador, que atuou pelo Cruzeiro no último Campeonato Brasileiro, chegaria às Laranjeiras por empréstimo até dezembro de 2017.

O presidente Pedro Abad, os diretores e a comissão técnica planejaram ter o elenco completo no dia 11 de janeiro, quando os jogadores que disputaram a última rodada do Brasileirão se reapresentam ao clube. Eleito em novembro, Abad afirmou que a direção trabalha por três ou quatro reforços pontuais.

Lucas está fora dos planos do Palmeiras e o Fluminense aparece com a principal opção para o lateral-direito, especialmente por deixá-lo perto de sua família. Porém, existe a possibilidade de o jogador ser envolvido em uma troca com o Sport, envolvendo o também lateral-direito Samuel Xavier.

Wellington Silva tem futuro indefinido

A lateral direita foi uma das posições em que o Fluminense teve problemas em 2016. Jonathan foi deixado de lado no primeiro semestre e já deixou o clube, assim como Igor Julião, emprestado para o Kansas City, dos Estados Unidos.

Dono da posição no último Brasileirão, Wellington Silva divide as opiniões dentro do Fluminense. O camisa 25 conta com a confiança de Abel Braga, com quem trabalhou no próprio Flu e no Internacional, mas sua permanência nas Laranjeiras não está garantida. O jogador interessa a outros clubes e seu empresário não descarta a saída. A definição acontecerá nos próximos dias.