Meses após uma discussão culminar na saída do atacante, dupla se enfrenta pelo Brasileirão 'do outro lado'

O reencontro de Fred com o Fluminense, marcado para esta segunda-feira, às 20h, em Edson Passos, o deixará novamente frente a frente com uma pessoa que não deixou muitas saudades em sua passagem nas Laranjeiras. Hoje no Atlético-MG, o atacante encarará um adversário comandado por Levir Culpi, treinador com quem teve um episódio polêmico em seu fim de trajetória no clube carioca.

Em uma de suas últimas entrevistas no Fluminense, Fred afirmou que estava magoado com Levir Culpi, que o acusara de humilhar Gustavo Scarpa durante uma conversa no vestiário. Após ter criticado a postura do atacante, o atrito inicialmente foi considerado apaziguado. Porém, dias depois, Fred anunciou sua saída e fez as malas rumo ao Atlético-MG.