Flavia (Maria Flor) e Misael (Tuca Andrada) estão cada vez mais próximos! A DJ acompanha o contramestre em uma apresentação de música e, depois, os dois se divertem revendo vídeos da performance do marido de Yara (Emanuelle Araújo). A irmã de Jéssica (Marcella Rica) não poupa elogios ao amigo e, além de dizer que ele canta bem, admite que é um cara charmoso.

Começa a pintar um clima entre os dois e... Rola um beijo! No início, a filha de criação de Salete (Claudia Raia) até corresponde, mas depois afasta Misael e pede, de forma leve, para não ultrapassarem o sinal. "Foi uma noite especial, cê bebeu um pouquinho... Tudo bem, Misael, nenhum drama, ok? Agora vai pra casa curtir sua noite de glória! Boa noite", diz Flavia, se despedindo.

Em casa, o pai de Juninho (André Luiz Franbach) não consegue parar de pensar no beijo. Ele pega seu violão e segue para a garagem, com a cabeça na lua. E com Flavia não é diferente, não! Ela também não tira o que aconteceu da cabeça, mas tenta espantar o pensamento. Afinal, Misael é um homem casado!

