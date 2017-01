Cidália revela a verdade para a filha: 'Toda vez que te vejo, lembro do que aquele desgraçado fez comigo'

Por: Gshow

Em 06 de janeiro, 2017 - 10h54 - Novelas

Misael (Tuca Andrada) e Flavia (Maria Flor) voltam à casa da família Leitão em busca de Cidália (Susana Ribeiro). Tensa ao ver a filha ali, a mulher diz que não procurou a garota de novo porque ficou doente e, também, porque ainda não está pronta para esse reencontro.

A filha de criação de Salete (Claudia Raia) tenta amenizar as coisas e dizer que só quer conhecer a mãe, mas é surpreendida com a declaração de Cidália: "Mas eu não!". Como assim, gente? Flavia fica apavorada, e mal sabe ela a bomba que ainda está por vir. Cidália começa a chorar e desabafa: "Toda vez que te vejo, lembro do que aquele desgraçado fez comigo! Até hoje eu tenho pesadelo com aquele miserável que acabou com a minha vida!".

Chocada, Flavia conclui: "A senhora tá dizendo que eu nasci... De um estupro?". Não perca a cena, prevista para ir ao ar nesta sexta-feira (06).