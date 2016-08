Flamengo terá seus principais jogadores contra a Chapecoense, domingo, na Arena Condá

Por: Lance!Net

Em 27 de agosto, 2016 - 09h47 - Série A

Quarto colocado no Campeonato Brasileiro e de olho na ponta, o Flamengo terá quase força máxima no domingo, contra a Chapecoense, na Arena Condá. O meia Diego e o atacante Guerrero, maiores nomes do elenco, vão jogar juntos pela primeira vez.



Com 37 pontos, o Flamengo pode chegar a 40, marca do Palmeiras, primeiro colocado que enfrenta o Fluminense, também amanhã. O único desfalque da equipe será o meia Ederson, que ainda se recupera de contusão sofrida diante do Corinthians, pela 13ª rodada.



O técnico Zé Ricardo está animado por poder contar com seus principais jogadores em Chapecó.



– Desde que o Flamengo se dispôs montar um elenco grande, sabíamos que chegaria o momento em que todos estariam à disposição. Estamos disputando duas competições importantes e o desgaste é grande. Esperamos chegar longe nas duas, por isso era preciso fazer o elenco rodar. Essa era a ideia desde o início. Agora, com todos os jogadores disponíveis, vamos pensar na Chapecoense – disse o treinador, ainda justificando a escalação de um time alternativo na derrota diante do Figueirense, pela Copa Sul-Americana.



Será o segundo jogo de Diego pelo Flamengo. Ele estreou contra o Grêmio e fez um gol. Já Guerrero estava suspenso naquela partida. O peruano voltou ao time na última quarta-feir, quando enfrentou os catarinenses e passou em branco.



A dupla de astros terá também o desafio de deixar para trás a derrota em Florianópolis. Os 4 a 2 sofridos no torneio continental deixaram a torcida preocupada, mas há também rubro-negros confiantes pela boa campanha no Brasileiro.



No primeiro turno, o Flamengo apenas empatou em 2 a 2 com a Chapecoense, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Naquela partida, a torcida reclamou do desempenho da equipe, que teve dois jovens na defesa: Dumas, que entrou no lugar de Juan, lesionado, e Léo Duarte. O Rubro-Negro era derrotado até os 49 minutos do 2 tempo, mas empatou com gol de pênalti anotado por Alan Patrick.