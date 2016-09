A partida vale a liderança em caso de tropeço do Palmeiras diante do Corinthians, neste sábado

Por: Extra

Em 16 de setembro, 2016 - 08h50 - Futebol

Com a expulsão de Márcio Araújo, o técnico Zé Ricardo pode armar o Flamengo mais ofensivo no domingo, contra o Figueirense. A partida vale a liderança em caso de tropeço do Palmeiras diante do Corinthians, neste sábado.

Opção imediata para o lugar de Márcio Araújo, suspenso, Cuéllar deve ganhar a concorrência de jogadores com mais ritmo de jogo e habilidade — casos de Mancuello e Alan Patrick, o que tornaria a equipe mais ofensiva.

Assim, Diego, substituído no primeiro tempo contra o Palmeiras, teria um parceiro no meio para organizar as jogadas. As opções a Cuéllar seriam o jovem Ronaldo e a improvável Arão mais recuado.

No ataque, fica a dúvida se Zé Ricardo manterá Leandro Damião ou dará oportunidade a Paolo Guerrero após treino com o grupo hoje e amanhã. A tendência é essa, até porque Damião vem de uma sequência desgastante e não fez pré-temporada.

— Guerrero ainda estava se recuperando, e a gente achava que Damião seria importante na retenção de bola ofensiva, principalmente ajudando defensivamente. Ele fez um esforço muito grande, tanto na frente quanto atrás — avaliou o técnico.

Nas pontas, Everton e Gabriel agradam e devem ser mantidos entre os titulares. Mas Fernandinho é opção para o caso de os jogadores apresentarem desgaste.