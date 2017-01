Jogador vem sendo o destaque do Rubro-Negro na Copinha deste ano, em São Paulo

Por: Lance!Net

Em 17 de janeiro, 2017 - 08h56 - Futebol

Apesar do suposto interesse do Barcelona, o Flamengo não pensa em negociar Vinícius Júnior. O clube afirma que deseja ter o "retorno técnico" com a joia, assim como com os outros garotos da base. Ou seja, aproveitar o talento do jovem ainda por aqui: jogando. O garoto tem multa rescisória estipulada em trinta milhões de Euros (cerca de R$ 102 milhões) e vem brilhando na Copinha, com boas atuações, assistências e gols decisivos.



O Rubro-Negro é cauteloso com o caso de Vinícius Júnior, que é visto como uma "joia a ser lapidada". Por meio do projeto "Pratas do Ninho", o Flamengo pretende dar mais experiência ao garoto e a alguns companheiros dele em contato com os profissionais em treinos. Isso, porém, não está obrigatoriamente atrelado a uma promoção definitiva.



Vinícius Júnior deve ser convocado para defender a Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-17. Na volta deste torneio, pode passar a treinar com os profissionais ao lado de outros juniores para ganhar experiência.



- O jogador ficará a serviço da Seleção Brasileira a partir do dia 23 de fevereiro por cerca de um mês. Na volta, pode ser que seja incluído na leva de juniores que passarão a treinar com os profissionais, tudo de conformidade com a estratégia traçada pelo departamento de futebol do Flamengo - explica o vice-presidente de futebol do clube, Flávio Godinho.



GILMAR POPOCA TEM PAPEL ESTRATÉGICO COM JOIA



O vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Flávio Godinho, lembra a importância do técnico Gilmar Popoca para preparar Vinícius. O treinador do time sub-20 do Flamengo era visto como sucessor de Zico, mas não chegou ao mesmo patamar do Galinho quando virou profissional.



- Ele (Vinicius Júnior) é uma joia que precisa ser lapidada. Não podemos esquecer que ele ainda é sub-16. Nesse sentido, está sendo treinado, com todo esmero, por um técnico que viveu experiência semelhante e era apontado como sucessor do Zico (Gilmar Popoca). Tanto que começou a Copinha na reserva, para não queimar etapas - pondera Godinho.