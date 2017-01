Os únicos campeões da história do NBB se enfrentam neste sábado. As equipes somam 23 pontos na competição

Por: Lance!Net

Em 13 de janeiro, 2017 - 16h02 - Basquete

Únicos campeões da história do NBB, Flamengo e Brasília vão com moral para o clássico entre eles deste sábado. Na noite da última quinta-feira, as duas equipes venceram seus compromissos da rodada e ganharam força para o dérbi, que será no Ginásio Nilson Nelson, na capital federal, às 14h (de Brasília), com transmissão ao vivo da Band.



Líder da competição, o Flamengo foi a Belo Horizonte e conquistou um expressivo triunfo. Em plena Arena Minas, o atual tetracampeão dominou o duelo e levou a melhor sobre o Minas Tênis Clube, pelo largo placar de 89 a 60, resultado que o mantém firme na ponta do campeonato.



Já o vice-líder Brasília triunfou de maneira bem diferente. Em casa e diante do penúltimo colocado Macaé Basquete, o Time de Lobos levou um sufoco, mas se sobressaiu no último quarto com Deryk Ramos quente e venceu por 74 a 72, resultado que o mantém colado no clube da Gávea.