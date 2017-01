Vice de futebol do Flamengo, Flávio Godinho, diz que clube vai contratar pelo menos um atacante

Por: Lance!Net

Em 03 de janeiro, 2017 - 20h19 - Série A

Mesmo com o elenco cheio de opções, o Flamengo segue no mercado em busca de reforços. Após anunciar a chegada de Conca, o Rubro-Negro agora espera concretizar a contratação do volante Rômulo e de pelo menos mais um atacante. Marinho é o preferido no momento, mas não é a única alternativa para o setor. O departamento de futebol avalia a possível chegada do paraguaio Cecilio Dominguez, de 22 anos, do Cerro Porteño.



Em contato com a reportagem do LANCE!, o vice-presidente de futebol do clube, Flávio Godinho, falou sobre as negociações para reforçar o Flamengo.



- Marinho é uma das alternativas que estudamos para o ataque, mas não a única. Vamos contratar um atacante com certeza. Só não sei ainda quem. Se surgir uma oportunidade no mercado, podemos trazer dois - comentou.



O presidente do Cerro Porteño disse, nos últimos dias, que o Flamengo apresentou uma proposta oficial para contar com o jovem Cecilio Domínguez.

Até o momento, o Flamengo tem dois reforços confirmados para este ano: o meia Conca e o lateral-esquerdo Miguel Trauco, peruano de 24 anos.



Recentemente, o também atacante Diego Tardelli teve o nome especulado no Flamengo. No entanto, o diretor executivo de futebol do clube, Rodrigo Caetano, negou qualquer negociação neste sentido.