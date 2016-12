Rede de ortodontia estética, terá marca estampada na camisa da equipe Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Junior e placar no CT Ninho do Urubu

Por: Lancenet

Em 28 de dezembro, 2016 - 19h56 - Futebol

O Flamengo acertou contrato de patrocínio com Orthopride, rede de ortodontia estética. O vínculo é voltado para as categorias de base do clube e a empresa terá o nome estampado na camisa dos jovens, além de placar no centro de treinamento Ninho do Urubu, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A estreia da marca na camisa será no próximo dia 5 de janeiro, no primeiro compromisso do time rubro-negro na Copa São Paulo de Futebol Junior, principal competição Sub-20 do país. O Flamengo é o atual campeão da competição.

Vale ressaltar que a Orthopride também será responsável pela saúde dental dos atletas da Gávea.

O Flamengo não é a primeira experiência da empresa com o futebol. Ela já estampou sua marca na camisa do Volta Redonda, durante a conquista da Série D do Campeonato Brasileiro de 2016.