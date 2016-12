Flamengo pega espécie de “grupo da morte” no sorteio para a disputa da Libertadores de 2017

Em 23 de dezembro, 2016 - 01h30 - Esporte

Pode ser exagero falar em “grupo da morte”, mas o Flamengo parece ser o time brasileiro que vai encarar o grupo mais difícil na Libertadores de 2017 (ver material completo na página 24). Os dois adversários já conhecidos - o argentino San Lorenzo e o chileno Universidad Católica - são times com alguma tradição na competição e, mais importante, que vivem bons momentos. O quarto integrante do Grupo 4 sairá de Atlético-PR, Millonarios (COL), Universitario (PER), Capiatá (PAR) e Deportivo Táchira (VEN).

