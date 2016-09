Flamengo enfrenta o Vitória para manter sonho de chegar ao topo da tabela no Campeonato Brasileiro

Por: Salvador Agência Globo

Em 10 de setembro, 2016 - 02h06 - Esporte

O Flamengo entra em campo hoje, às 18h30, no Barradão, para enfrentar o Vitória no último jogo antes do duelo com o Palmeiras, partida crucial pela disputa da liderança. Um triunfo sobre a equipe baiana embala o rubro-negro para o confronto com o líder do Brasileiro e concorrente direto na disputa do título. O Flamengo soma 43 pontos, enquanto os palmeirenses, 46. Para Diego, no entanto, os jogadores devem pensar apenas no jogo de hoje.

