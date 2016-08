Lorena Frias apresenta receitinha especial e original com o sabor marcante do vatapá e a leveza da tapioca

Em 28 de agosto, 2016 - 06h00 - Troppo

Foi com a preocupação de levar uma vida cada vez mais saudável que a estudante de Administração Lorena Frias, 24 anos, entrou de cabeça no mundo gourmet. Linda e de bem com a vida, nada poderia ficar ainda melhor do que criar, em parceria com a família, delícias totalmente saudáveis. O resultado é visto nas ruas da cidade, no truck que tem feito muita gente sair do trabalho correndo para um almocinho leve, lindo e colorido, como a Crepioca de Couve, que ela compartilha a receita com os leitores da Troppo+.

“Cozinhar trouxe um novo prazer a nossa família. É um momento que a gente se reúne, fala um pouco do nossos dias e está diretamente ligada aos nossos sonhos”, define Lorena, sobre o prazer de cozinhar.

Na onda fit, em que a busca por melhor qualidade de vida é a prioridade de muita gente, independente da idade, Lorena diz que a crepioca é uma de suas queridinhas, na lista de receitas. “Isso porque o ovo e o leite deixam a ‘massa’ mais protéica. Além disso, as sementes, que aumentam o teor de fibras, ajudam a oferecer uma alimentação mais saudável, prevenindo doenças cardiovasculares”.

Na crepioca da Lorena, que já enche os olhos pelo verde da couve, o vatapá é a bola da vez. É ele quem recheia a crepioca e, de quebra, faz babar quem experimenta.

Ingredientes

• 1 folha de couve

• 1 xícara de goma de tapioca

• 1 ovo

• 150ml de leite sem lactose

• 1 pitada de sal rosa

• 10g de linhaça dourada

Recheio

• 1 xícara de camarão rosa

• 1/3 xícara de leite sem lactose

• 1,5 col de chá de amido

• 1 dente de alho

• 2 pimentas de cheiro

• 2 col de óleo de urucum

• 2 folhas de chicória picadas

• Sal a gosto

Jambu refogado

Modo de preparo

• Misture os ingredientes da massa da crepioca no liquidificador. Depois para fazer o vatapá funcional, refoge o camarão a gosto e misture o leite, maisena e o óleo de urucum. Refoge o jambu e se delicie.