Atacante brasileiro do Liverpool terá de comparecer a um tribunal em janeiro

Por: Globoesporte.com

Em 26 de dezembro, 2016 - 16h45 - Futebol

De acordo com o site "Eurosport", o atacante Roberto Firmino, do Liverpool, acabou detido na madrugada do dia 24 de dezembro após ter sido parado pela Polícia e acusado de dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas. O brasileiro teria sido detido pelas autoridades na localidade de Merseyside, que fica na região metropolitana de Liverpool.

A publicação cita como fonte um porta-voz da Polícia de Merseyside que indicou que um homem de 25 anos acabou detido após ter seu carro parado em uma blitz. Por conta disso, o jogador terá de comparecer a um tribunal em Liverpool no dia 31 de janeiro para prestar esclarecimentos.

A presença do atacante brasileiro Roberto Firmino no tribunal está marcada para o mesmo dia em que o Liverpool terá pela frente o Chelsea, em jogo válido pelo Campeonato Inglês. Os Reds, que ocupam a vice-liderança na Premier League com 37 pontos, entram em campo nesta terça-feira contra Stoke City.