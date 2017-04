Atriz fala da vida na china e do seu papel na série “Rua Augusta”

Em 22 de abril, 2017 - 06h00 - Show

Morando na China com o namorado, o jogador de futebol Alexandre Pato, Fiorella Mattheis veio ao Brasil para gravar “Rua Augusta”, do TNT/ORM Cabo. Ela interpreta a stripper e prostituta Mika, protagonista da série. A trama, aliás, vai abordar um tema polêmico: incesto. A personagem da atriz terá um irmão, vivido por Rafael Dib, e eles se envolverão sexualmente ainda na infância. As informações são o G1.

“Mika é a personagem que sempre pedi, meu primeiro trabalho dramático. É um papel pesado e difícil de fazer. Queria me mostrar de uma maneira a que o público não está acostumado e que não espera ver.

