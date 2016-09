Ele sofre um acidente de carro com débora

Em 15 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Um segundo crime passional vai terminar com o romance tórrido entre Elisa (Débora Bloch) e Vicente (Jesuita Barbosa), que teve primeiro beijo reprovado pelos telespectadores no capítulo de segunda-feira (13). A novidade é que o estudante irá morrer no último capítulo de “Justiça”, minissérie das onze da TV Globo/TV Liberal.

