Pedro dará fora em Laura e corpo de beth será encontrado

Em 21 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

Dois fatos abalarão a rotina dos personagens de “A Lei do Amor”, a trama Global das : Pedro (Reynaldo Gianecchini) dará fora em Laura (Heloísa Jorge) e o corpo de Beth (Regiane Alves) será encontrado. Depois de trair Helô (Cláudia Abreu), Pedro dará um fora em Laur nos próximos capítulos de “A Lei do Amor”. A mãe de Stelinha (Maria Clara Mourão) vai se declarar e tentar beijá-lo: “O que eu sinto por ti é muito forte. Eu quero ficar contigo. Vamos criar a Stelinha juntos, como uma família! Eu sinto que tu também me queres.” As informações saõ do G1.

“Apesar do que aconteceu ontem, o que existe entre nós dois é apenas amizade, só amizade! Já era assim na época em que ficamos juntos em Angola”, dirá Pedro.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.