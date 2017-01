Polonês foi o criador do conceito de "modernidade líquida"

Em 10 de janeiro, 2017 - 06h00 - Poder

O sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman morreu ontem, aos 91 anos. Ele vivia em Leeds, na Inglaterra, há décadas, e foi o criador do conceito “modernidade líquida”. Bauman foi um dos intelectuais-chave do século 20 e se manteve ativo até seus últimos dias. De acordo com uma amiga da família em Varsóvia, ele morreu em casa, cercado pela família.