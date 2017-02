“On Body and Soul”, que conta uma história de amor ambientada num matadouro, leva o Urso de

O filme húngaro “Teströl és lélekröl” (“On Body and Soul”, no título em inglês), uma tragicomédia romântica dirigida pela cineasta húngara Ildiko Enyedi, levou neste sábado (18) o Urso de Ouro de melhor filme no Festival Internacional de Cinema de Berlim, a Berlinale. “On Body and Soul” conta uma história de amor ambientada em um matadouro.

O júri, presidido pelo holandês Paul Verhoeven, atribuiu o prêmio máximo da mostra a este filme sobre um homem e uma mulher que se desejam, mas só conseguem se comunicar através de um sonho que compartilham.

