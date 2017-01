Falso: Crítica tem apontado várias falahas no longa "Passageiros", em cartaz na cidade

Em 09 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Se “Passageiros” já não parecesse suficientemente uma autoparódia de filmes de astronautas e comédias românticas - mais ou menos como aquele que Julia Roberts promove dentro de “Um Lugar Chamado Notting Hill” - todas as viradas do longa apenas confirmam que estamos diante de uma versão de “Interestelar” para donas de casa. As informações e opiniões são do site Omelete.

Chris Pratt e Jennifer Lawrence emprestam ao longa do diretor norueguês Morten Tyldum as presenças privilegiadas de quem está vivendo o melhor momento de sua carreira.