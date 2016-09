“Julieta” é o candidato da Espanha que tenta uma vaga à premiação maior do cinema

08 de setembro, 2016

O cinema Líbero Luxardo exibe nas sessões regulares o longa “Julieta”, de Pedro Almodóvar, e “Carlifórnia”, de Marina Person. O primeiro foi indicado pela Espanha para representar o País como indicado ao prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar 2017. Já “Carlifórnia”, é um filme brasileiro que tem no elenco nomes como Caio Blat, Paulo Miklos e Virginia Cavendish. As exibições são de quarta a domingo, às 18h e 20h.