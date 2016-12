técnica de computação gráfica pode ser utilizada para inserir personagem de Carrie Fisher nos próximos filmes

Em 30 de dezembro, 2016 - 01h30 - Show

Além do próximo episódio de “Star Wars”, o oitavo da mitologia principal, marcado para estrear em dezembro de 2017 e cujas filmagens se encerraram em setembro, a atriz americana Carrie Fisher aparecerá em outras produções já finalizadas. Carrie morreu anteontem, aos 60 anos, depois de passar quatro dias internada num hospital em decorrência de uma parada cardíaca num voo de Londres para Los Angeles. Ela voltava para os EUA justamente da gravação de episódios da terceira temporada da série britânica de comédia “Catastrophe”, no qual interpreta a mãe do protagonista vivido por Rob Delaney.

