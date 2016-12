Morte de Carrie Fisher muda cronograma de filmagens e força adaptação em roteiro do episódio IX de Star Wars

A morte da atriz Carrie Fisher pode atrasar as filmagens do episódio IX de Star Wars. De acordo com uma reportagem do canal AOL, o falecimento da atriz que interpretou a General Organa em Star Wars: O Despertar da Força, fará com que os roteiristas tenham que adaptar o nono episódio. Com isso, as filmagens seriam adiadas para o fim de 2017.

