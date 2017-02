CARNAVAL: Gilberto Gil é homenageado nos 10 anos de existência do bloco de rua

Por: Enize Vidigal Da Redação

Em 19 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Uma multidão é esperada hoje no desfile do bloco Filhos de Glande, no bairro da Cidade Velha. Este ano, o bloco comemora 10 anos promovendo o pré-carnaval, num evento consolidado no calendário festivo do mês de fevereiro da capital paraense. O bloco faz o seu 11º desfile e a folia começa ao meio-dia, no Insano Marina Club, na concentração comandada pela discotecagem do DJ Bernardo Pinheiro e o músico Jeff Moraes. Já durante o desfile, os ritimistas do Sambloco e as cantoras Mariza Black e Renata Del Pinho vão agitar o público. Os brincantes serão puxados pela “Cobra Glande”, mascote do bloco.

Sob o tema “Os filhos de Glande continua Lindo”, o bloco vai homenagear o cantor Gilberto Gil no desfile deste ano. Os organizadores do bloco esperam arrastar pelo menos 5 mil pessoas pelas ruas da Cidade Velha.