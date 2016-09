Sem atendimento em agências, caixas eletrônicos foram a única opção de quem precisou de serviços bancários

Em 09 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

A greve dos bancários chega ao quarto dia e os usuários que procuram as agências precisam ter paciência para enfrentar as longas filas que se formam nos caixas eletrônicos. A paralisação é nacional e, de acordo com o Sindicato dos Bancários do Pará, a adesão no Estado chega a 70% dos trabalhadores. A expectativa da presidente do sindicato, Rosalina Amorim, é que o movimento se fortaleça hoje, pois está marcada uma rodada de negociação com a Federação Brasileira dos Bancos (Fenabran), às 11h, em São Paulo. O movimento de pessoas em casas lotéricas e agências era grande na manhã de ontem.

