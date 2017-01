Apesar da tendência às mudanças, alguns fãs têm uma outra teoria para o registro das marcas

Por: Multishow

Em 10 de janeiro, 2017 - 16h57 - Celebridades

Desde que Camila Cabello anunciou seu desligamento do Fifth Harmony para apostar em uma carreira solo, a girlband estuda maneiras de seguir em frente. E uma das mudanças para o futuro deve ser justamente a mudança do nome da banda. O grupo registrou a marca de dois possíveis nomes, "Fourth Harmony" e "H4rmony", e deu início a esse processo de troca.

A mudança se explica: em inglês, "fifth" significa "quinto (a)", em referência ao número de integrantes do grupo. Agora, são apenas quatro: Ally, Dinah, Lauren e Normani. Por isso a mudança para "fourth", que significa "quarto (a)", ou até mesmo cortando o número antes e virando apenas "H4rmony", com o "4" no lugar do "A".

Apesar da tendência às mudanças, alguns fãs têm uma outra teoria para o registro das marcas. "H4rmony" e "Fourth Harmony", nesse caso, seria o nome do próximo álbum do grupo, que manteria o nome de Fifth Harmony. Recentemente, as quatro que permaneceram na banda publicaram a primeira foto oficial sem Camila.