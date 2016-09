Clubes desrespeitaram regulamento de contratação de atletas com menos de 18 anos de idade

Por: Lance!Net

08 de setembro, 2016

A FIFA confirmou que Real Madrid e Atlético de Madrid não poderão contratar jogadores nas duas próximas janelas de mercado (2017 e 2018) por terem desrespeitado o regulamento de contratação de jogares com idade inferior a 18 anos. A entidade, através do Comitê de Apelação, presidido pelo americano Larry Mussenden, portanto não aceitou os recursos apresentados pelos 2 clubes à punição adotada em 14 de janeiro deste ano. O Atlético de Madrid também foi multado pelo Comitê Disciplinar em € 822 mil e o Real Madrid em € 328 mil. A mesma medida já havia sido aplicada ao Barcelona em 2015.

Real e Atlético ainda podem recorrer ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) no prazo de 5 dias no sentido de obterem uma cautelar que postergue a aplicação das punições o que os permitiria agir pelo menos na próxima janela de mercado. Até hoje o TAS jamais reviu uma decisão da FIFA que trate de contratação irregular de menores por clubes de futebol.

A informação sobre a confirmação da punição aos 2 maiores clubes da capital espanhola se tornou a manchete principal de toda a mídia espanhola, mesmo a não especializada em esportes.