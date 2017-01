O Fundo de Financiamento Estudantil é utilizado por mais de 2 milhões de estudantes

Por: Redação ORM News com informações de O Liberal

17 de janeiro, 2017

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um meio utilizado por muitos estudantes para conseguirem ingressar ao sistema particular de ensino. Atualmente, mais de dois milhões de alunos participam do programa. O Fies oferece financiamento de cursos superiores em instituições privadas a uma taxa de juros de 6,5% ao ano e os contratos podem chegar a até 100% do valor do curso. Esse percentual é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita do estudante.

Os estudantes que possuem o Fies e querem continuar utilizando o financiamento em 2017 já estão aptos para realizarem a renovação dos contratos que foram formalizados até 31 de dezmebro do ano passado. O processo é todo online, pelo site: sisfiesportal.mec.gov.br. Esse aditamento ocorre semestralmente e só é possível caso as instituições de ensino enviem os dados dos alunos para o sistema de financiamento. O prazo para as universidades praticarem esse processo começou no dia 09 deste mês e vai até 30 de abril.

Para dar margem de segurança ao aluno que, após formado, busca emprego para obter uma renda fixa, o financiamento só precisa começar a ser pago após três anos de conclusão do curso. "Falta apenas um último documento para finalizar o processo desse ano e graças ao Fies eu não fiquei parado. Minha pontuação do Enem me permitiu um contrato de 93,65% do valor do curso e só vou começar a pagar três anos após a conclusão", comentou o estudante Vitor Tavares (31), que esse ano vai iniciar o quarto semestre do curso de Educação Física.

Vale ressaltar que somente contratos já existentes podem garantir novamente as suas vagas, pois o sistema ainda não está aberto para a efetivação de novos contratos, o que ocorrerá a partir de fevereiro, ainda sem data específica definida pelo Governo Federal.

Outro ponto importante a ser destacado é a informação oferecida pelo Ministério da Educação (MEC) ao explicar que, em caso de aditamento não simplificado - quando há alguma alteração em quaisquer cláusulas do contrato, como mudança de fiador -, o estudante precisa levar a documentação comprobatória ao agente financeiro para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é apenas pela internet.