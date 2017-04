Torcedores do Papão foram ao Aeroporto recepcionar a delegação

Por: Da Redação

Em 28 de abril, 2017 - 06h01 - Esporte

Apesar da derrota para o Santos por 2 a 0, a delegação do Paysandu foi recebida no Aeroporto Internacional de Belém ontem à tarde pelos torcedores com muita festa, como se tivesse conquistado um título, por causa do bom desempenho apresentado contra o Peixe, principalmente na etapa inicial, quando foi bem superior ao Santos.

A recepção foi considerada uma motivação a mais para o Re-Pa de domingo e para o jogo de volta, dia 10 de maio, contra o Peixe Paulista. “Desde o final do jogo contra o Santos que passamos a receber mensagens de motivação. Isso é importante.