LANÇAMENTO - Edição do Festival Internacional de Dança foi apresentada durante coletiva ontem

Em 21 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Vito Gemaque

Da Redação

A XXIII edição do Festival Internacional de Dança da Amazônia (Fida) terá este ano mais modalidades no concurso de dança. O festival, que será realizado de 19 a 23 de outubro, em quatro palcos espalhados por Belém, terá na mostra competitiva as modalidades solos, duos e conjunto nos estilos clássico livre, clássico repertório, contemporâneo, danças árabes/orientais e danças urbanas. As apresentações ocorrerão por toda Belém nos palcos montados do Theatro da Paz (Espetáculo Adulto – Noite); Teatro Estação Gasômetro (Espetáculo Infanto Juvenil e Concurso de Duos e Solos); Boulevard Shopping Belém (Palco Alternativo); e Pólo Cultural São José Liberto (Palco Alternativo).