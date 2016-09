'Com você quero fazer tudo certinho', declara o publicitário

Por: GShow

Em 06 de setembro, 2016 - 08h20 - Novelas

Desde que começaram a namorar, Shirlei (Sabrina Petraglia) e Felipe (Marcos Pitombo) estão nas nuvens. No carro, a jovem fala da coincidência que foi ele já conhecer a Carmela (Chandelly Braz) e conta que é muito diferente da irmã.

O assunto sobre a família dela rende, e Felipe faz um pedido para a namorada: "Quero conhecer sua mãe, me apresentar direito pra ela e pros seus outros irmãos. Você deixa?". Explodindo de felicidade, Shirlei não pensa duas vezes e já planeja um jantar.

"Tá bom. Aí te peço em namoro pro seu irmão e pra sua mãe. Sei que parece antigo... Mas é que com você quero fazer tudo certinho", diz Felipe, deixando a jovem muito emocionada. Antes de se despedir do namorado com aquele beijo apaixonado, Shirlei desabafa: "Nunca pensei que alguém ia me pedir em namoro pra minha família... Ainda mais um homem feito você".

Shirlipe é ou não é muito amor? Não perca a cena prevista para ir ao ar a partir desta terça-feira, 6/9.