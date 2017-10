Romaria dos Corredores, Procissão da Festa e Recírio são as próximas homenagens

19 de outubro, 2017 - Círio

As festividades do Círio de Nazaré 2017 encerram com a realização da Romaria dos Corredores, Procissão da Festa e Recírio, que serão realizadas neste sábado (21), domingo (22) e segunda (23), respectivamente. Cerca de 50 mil pessoas devem participar da festa de encerramento do Círio na noite de domingo na Praça Santuário. A projeção é do Dieese-Pa (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) e foi divulgada nesta quinta-feira (19).

Na madrugada deste sábado (21) será realizada a Romaria do Corredores, com saída às 5h30 da Praça Santuário e previsão de término às 7h na mesma praça. Esta será a 10ª Romaria Nazarena e deve durar cerca de 1h30, com percurso de sete quilômetros. Estão sendo esperadas cinco mil pessoas pela Diretoria da Festa.

No domingo (22), às 8h, os fiéis celebram a Procissão da Festa, que é uma das romarias mais antigas do Círio, datada de 1881. A procissão sai da Rua Domingos Mareiros e deve finalizar por volta das 10h na Praça Santuário, com percurso de 1,4 quilômetros. Pelo menos 10 mil católicos participam das homenagens. O Dieese acredita que 50 mil pessoas devem participar do encerramento do Círio de Nazaré na noite do mesmo dia na Praça Santuário.

Já na segunda-feira (23), a partir das 7h, será será realizada última Romaria Nazarena, o Recírio. A procissão deve percorrer 700 metros em aproximadamente uma hora. A romaria parte da Praça Santuário e segue até o Colégio Gentil Bittencourt, com chegada prevista às 8h. Cerca de 50 mil pessoas devem participar da procissão, que começou na metade do século XIX.