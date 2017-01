A terceira edição do maior festival de humor da região norte será realizada nos dias 17 e 18 de janeiro, no Belém Hall

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 02 de janeiro, 2017 - 16h28 - Entretenimento

Começar o ano rindo é o que todos querem e desejam. Por isso, atendendo aos pedidos, o Em Pé Na Rede traz a terceira edição do Risonorte, o maior festival de humor da região norte.

Serão dois dias de muito humor com seis humoristas conhecidos nacionalmente. As apresentações ficam sob a responsabilidade de Osmar Campbel e David Mansour, os mestres de cerimônia e integrantes do Em Pé Na Rede.

No dia 17 de janeiro, terça-feira, sobem ao palco Rogério Vilela, Rodrigo Capella e Afonso Padilha. No dia 18, quarta-feira, é a vez de Bruna Louise, Rodrigo Fernandes e Patrick Maia.

Em cada noite, os humoristas vão se revezar no palco, apresentando histórias da vida real sob uma ótica cômica e bem humorada. No intervalo entre uma apresentação e outra, David e Osmar surgem para matar as saudades do público paraense e, claro, fazer rir com piadas que só paraense vai entender.

Serviço: 3ª edição do Risonorte

Data: 17 e 18 de janeiro

Hora: 20h

Local: Belém Hall, Trav. Antônio Barreto, nº 1176

Ingressos: a partir de R$30,00

Atrações: Rogério Vilela, Rodrigo Capella e Afonso Padilha (17/01) e Bruna Louise, Rodrigo Fernandes e Patrick Maia (18/01)

Informações: 98178-6853