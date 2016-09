MÚSICA: Uma mistura de ritmos poderá ser conferida amanhã, na hora do almoço

Por: KEILA FERREIRA Da Redação

Em 16 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

O Festival Mongoloid está de volta para animar o público paraense. Em sua quarta edição, o evento, que será realizado amanhã, a partir do meio-dia, no Insano Marina Club, contará com o line up mais imprevisível da cidade para não perder a tradição de misturar ritmos como o brega, o hardcore, o pop, o punk e muito mais. Com 17 atrações musicais confirmadas, nomes como Nelsinho Rodrigues, Mukeka di Rato, Dead Rocks, Rennegados e Delinquentes, vão fazer parte da festa, que até às 17 horas, tem entrada gratuita.

Para a festa, a banda Mukeka di Rato, do Espírito Santo, vem pela terceira vez a Belém com seu punk-hardcore de letras ácidas e promete fazer muito barulho.