Evento começa na terça-feira em São Paulo

Por: Agência Brasil

Em 04 de setembro, 2016 - 16h41 - Brasil

A partir do dia 6 de setembro começa no Museu da Imagem e do Som (MIS) o Cinefantasy – Festival Internacional de Cinema Fantástico. A programação conta com mostra competitiva de curtas e longas-metragens, exibições temáticas para os fãs de Harry Potter e Pokémons, palestras sobre literatura e cinema e atividades, tudo relacionado ao universo da fantasia, horror e ficção científica. O festival termina dia 11 de setembro. A última edição ocorreu há cinco anos.

Nesta edição, o Brasil participa com 32 curtas brasileiros e 4 longas que concorrerão ao troféu Corpo-Seco Dourado entregue pelo festival. Para participar da mostra competitiva foram selecionados 98 títulos entre 900 inscritos, dos quais 9 longas e 89 curtas-metragens de países como EUA, Canadá, França Martinica, Finlândia, Líbano e Grécia. O cinema espanhol também marca presença no festival com 28 dos 166 inscritos para a mostra competitiva e formam uma sessão exclusiva chamada España Macabra, com 8 curtas de horror.

Entre os destaques internacionais da Mostra Competitiva está o longa finlandês Bunny the killer thing de Joonas Makkonen, inédito no Brasil e premiado no Rojo Sangre de Buenos Aires. Da Itália, vem o Fantasticherie di un passagiatore solitario, primeiro filme do diretor Paolo Gaudio, com prêmios de melhor filme em nos EUA, França e o Prêmio Mario Bava de Melhor Obra Prima do Fantasfestival de Roma. Da Martinica, vem o longa animado de ficção científica, Battledream Chronicle, de Alain Bidard. Outro destaque é o longa Maskoun, dos libaneses Krystie Houiess e Shariff Abdunnur.

Além da exibição dos filmes o evento trará encontros e bate-papos destinados para fãs do Harry Potter com exibição de três filmes escolhidos pelo público na fanpage do Cinefantasy, além de um concurso de Cosplay com premiação especial durante o evento. Para os fãs da série japonesa Pokémon haverá um passeio ciclístico com paradas para caçada de Pokémons, com chegada no MIS para assistir o filme Pokémon, de 1998.

No sábado, dia 10, o escritor Raphael Draccon, criador das trilogias Dragões de Éter e Legado Ranger, e roteirista da nova série da TV Globo Supermax, falará sobre a criação de mundos fantásticos e sua carreira. Após a palestra ele e sua esposa, também escritora de best-sellers como O Inverno das Fadas e Por um Toque de Sorte, Carolina Munhóz, farão uma sessão de autógrafos.

O Festival de Cinema Fantástico terá também uma sessão especial dedicada ao diretor brasileiro Victor-Hugo Borges, criador da série Historietas Assombradas (Para Crianças Malcriadas) exibida no Cartoon Network. A sessão terá exibição de dois curtas-metragens do diretor, O Menino que Plantava Invernos e Historietas Assombradas (Para Crianças Malcriadas), que deu origem à série televisiva. Após a exibição, o diretor falará de sua carreira, a produção de gênero no país e o longa da série que está sendo finalizado.