Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 21 de setembro, 2016 - 15h27 - Belém

A inovação tecnológica terá destaque no 4º Festival Internacional do Cacau e Chocolate da Amazônia e 16º Flor Pará. Mas o evento, que ocorre no período de 22 a 25 de setembro, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, também oferecerá uma programação diversificada voltada a todos os públicos. A abertura, com entrada franca, será nesta quinta-feira (22), com show do cantor paraense Pinduca. Nos demais dias, o ingresso para acesso ao evento será de R$ 10.

Em homenagem aos 400 anos de Belém, a feira trará espaços que representam alguns dos principais pontos turísticos da capital, como a loja Paris N’América, a praça Batista Campos, o mercado do Ver -o-Peso, o Complexo Feliz Lusitânia e o Foto Fidanza, onde os visitantes vão poder conferir uma exposição da fotógrafa Walda Marques. A ideia é que a população, ao percorrer a feira, tenha um panorama da história de Belém.

Ao longo dos quatro dias, o visitante terá acesso a uma programação variada, que inclui feira com exposição de marcas de chocolate gourmet, estandes de flores tropicais cultivadas na Amazônia, ciclo de palestras, rodadas de negócios, concursos, workshops de gastronomia com chefs renomados, exposição de bolos decorados e esculturas de chocolate, oficinas de arranjos florais e ainda atividades para crianças.

No pavilhão de exposições do Hangar estarão reunidos cerca de 80 expositores, entre produtores de flores e de marcas de chocolate da Bahia, Rio Grande do Sul e Amazônia, além de cooperativas e bombomzeiras do Pará, e atambém estandes de joias criadas e produzidas por designers e microempresários do Programa Polo Joalheiro do Pará.

Ainda durante o evento, os espaços Cacautech e Flortech vão expor modernos equipamentos e implementos usados na produção de chocolates e jardinagem. A programação técnica incluirá seminários e cursos de capacitação de produtores. Outro destaque será a Rodada de Negócios coordenada pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) para comercializar amêndoas de cacau.

Nos espaços Cozinha Show e Flor Show, os visitantes vão poder participar de oficinas sobre arranjos florais ou aprender na prática receitas à base de chocolates, todas ministradas por floristas e chefs renomados. A inscrição é gratuita e pode ser feita no local. Já o Cozinha Kids e o Flor Kids são programações dedicadas às crianças, com minicursos e oficinas também gratuitos.

Serviço- Para conferir a programação completa e saber os horários de funcionamento de cada espaço, basta acessar os sites: www.festivaldochocolate.com e www.florpara.com.br.