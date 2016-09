Programação será de 9 a 11 de setembro no Centro de Convenções Computer Hall

Em 06 de setembro, 2016 - Belém

Três dias com todas as novidades do mundo das Tattoos, com profissionais de mais de 50 estúdios de todo o Estado e ainda do MA, DF, MG, RJ, SP e PR. Mais que uma simples convenção de tatuagem, o Tattoo Day Belém 2016 é também um festival cultural, workshops, lojas de feira mix, praça de alimentação, shows e DJs. O evento acontece de 9 a 11 de setembro, no Centro de Convenções Computer Hall.

Em sua quarta edição o Tattoo Day decidiu fazer uma homenagem a Revolução da Cabanagem em sua campanha publicitária. A sangrenta guerra travada contra o Império Português é pouco conhecida até pelos próprios paraenses e deixou marcas profundas na pele do nosso povo. No cartaz, mostramos um ‘neo-cabano’, inspirado na tela de Alfredo Norfini, com todos os apetrechos, armas e pequenas tatuagens inspiradas em elementos da cultura afro-indígena brasileira. A expectativa é de superar o público de 8 mil pessoas que circularam pelo Hangar em 2014

Shows- Rock, Rap, Reggae, Black Music, Funk, música eletrônica, e muito mais embalarão o público enquanto o evento estiver rolando no palco do Computer Hall. Serão 34 atrações, entre jovens artistas e velhos conhecidos do público. São eles: Rasengan, Zimba Groove, Álibi de Orfeu, TQSS Crew, Jaffa Reggae, Banda Leone, DJ Azul e o Lab MP.Org, Djs da Belhell, DJs do 3º Mundo Sound System, DJ Linconl, Retaliatory, Vinyl Laranja, Metallica Cover e mais uma dezena de outros artistas compõe um line que será dividido em duas pistas (palco principal e pista “needles”).

Dinâmicas culturais- O nosso tradicional concurso de tatuagens, onde todos os estúdios disputam entre si, este ano terá 16 estilos. O dobro da última edição. Categorias novas no universo da Tattoo, como pontilhismo, caligrafia e comics fazem parte da contenda agora. O bingo está mais recheado de prêmios de até R$ 1 mil em tatuagem, além de kits da Chilli Beans, Combos da Pizza Hut, acessórios da Ciclor Bikes e mais uma dezena de brindes legais ofertados pelos apoiadores do evento. O concurso da “Miss Tattoo”, bingos de tattoos de R$ 1.000, R$ 500, R$ 300 e R$150 e um concurso com entre os tatuadores de oito estilos diferentes sendo premiados com troféus.

Ainda haverá uma batalha de Mcs, na modalidade conhecimento e um aulão de reggae com a escola de Reggae de Salão. Tudo isso vai acontecer no palco principal, no 2º andar.

Workshop- O Tattoo Day também é um momento de aperfeiçoamento de técnicas e troca de experiências entre os profissionais das agulhas. O artista Beicinho Master (RJ) apresentará o Workshop de Realismo em Preto e Branco. As inscrições para os workshops já estão abertas.

Organização- O Tattoo Day Belém é realizado pela empresa de eventos temáticos Mutia.org e tem como objetivo promover o intercâmbio entre tatuadores, popularizar a arte da tatuagem, além de promover a integração entre o público e os artistas presentes.

Serviço- Tattoo Day Belém 2016 nos dias 9, 10 e 11 de setembro, em dois andares inteiros do Centro de Convenções Computer Hall. Horário: Sexta (13h às 1h da manhã), Sábado (12h às 0h da manhã) e Domingo (12h às 0h). No dia 8 será o workshop para tatuadores. Valor do ingresso: R$ 30 um dia / Passaporte: R$ 50 para dois dias. À venda antecipadamente nas lojas Chilli Beans, Ná Figueredo e W249.