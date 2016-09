Das 36 bandas que efetivaram sua inscrição, 16 seguirão adiante nas próximas fases do CCAA Fest

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 19 de setembro, 2016 - 21h17 - Entretenimento

O CCAA Fest divulgou na última sexta-feira (16), a homologação das bandas inscritas no festival deste ano. De cerca de 60 bandas cadastradas, 36 concluíram o processo de levantamento de dados e procedimentos necessários à conclusão da inscrição. A novidade é a participação mais efetiva de bandas do interior do Estado. Dentre as inscritas, cinco bandas são do interior, sendo que quatro são de Castanhal e uma do município de Curuçá.

Em relação aos festivais anteriores, o número de inscritos foi menor. De acordo com a organização do evento, esse número já era esperado. “Todos os anos o festival produzia os vídeos para todas as bandas inscritas, o que demandava muito tempo e custo. Esse ano, as bandas ficaram de produzir seus próprios vídeos, ou seja, elas tinham que investir muito mais em sua própria produção, como bandas empreendedoras”, explica o produtor Elielton Nicolau.

Desse modo, as bandas efetivadas já demonstram uma vitória ao conseguir dar visibilidade à sua produção audiovisual. Mas, alertam os organizadores, o que será levado em conta pelos curadores são mesmo a performance, a música e a letra. Entre, os critérios, ainda será julgada a apresentação geral da banda por meio de suas redes sociais.

Bandas - As bandas que conseguiram confirmar a inscrição celebram o feito. “O CCAA Fest é um evento bem legal de participar. Já faz parte do cenário autoral independente de Belém, principalmente para as bandas e artistas que estão começando. Tem uma boa estrutura, e pra gente que faz música autoral é uma boa chance de mostrar trabalho”, conta Dionízio Araújo, cantor da banda Alucinantes, de Castanhal.

A oportunidade de mostrar o trabalho e de ganhar os prêmios são o principal atrativo para as bandas que se inscreveram. “Nós nos inscrevemos porque sabemos da grandeza deste evento. É uma boa oportunidade para as bandas mostrarem seu trabalho autoral com uma boa produção, além da premiação, que pode dar um upgrade na banda vencedora. Estamos na expectativa”, nos contou Lincoln Gouveia, vocal do CanaRoots, de Belém.

Tem banda tão focada no trabalho que fala até em metas a alcançar. É o caso da jovem Scândio, de Curuçá, o município mais distante da capital que se inscreveu no festival este ano. “Nos inscrevemos porque somos uma banda jovem. Temos mais ou menos dois anos e nós queremos uma visibilidade maior; queremos mostrar nossas músicas; queremos alcançar um público maior, divulgar nosso trabalho. Esse é o nosso sonho, é o que sabemos fazer e queremos levar isso pra frente. Queremos levar isso às pessoas, mostrar nossas ideias e alcançar nossas metas”, conta a jovem vocalista Letícia Modesto.

Bandas de metal, de new metal, de reggae, de folk e bandas com uma verve gospel também se inscreveram com o mesmo entusiasmo. É o caso de Paula Mello e Banda, que desde 2012 atua no cenário gospel de Belém. “Nos inscrevemos, principalmente, pela experiência que tivemos no festival anterior, pela sua organização e credibilidade . É um festival respeitado na cidade de Belém e que também nos traz grande satisfação em participar. Estamos certos de que o CCAA Fest ,além da ajuda na divulgação e promoção, valoriza ainda mais nosso trabalho contribuindo muito para nossa trajetória como banda”, elogiou a vocalista e compositora.

Fases - Agora o próximo passo é aguardar o novo calendário das próximas fases, que deve ser divulgado até o dia 22, juntamente com o resultado da classificação das bandas, que vai escolher 16 das 36 bandas inscritas para a próxima etapa. Os curadores, que também são produtores musicais, vão reunir e aconselhar as bandas selecionadas para as próximas performances. São eles: Diego Fadul (produtor e guitarrista da banda Aeroplano); Andro Baudelaire (produtor e vocalista da banda Vinyl Laranja); Bruno Rabelo (produtor e guitarrista de Mestre Vieira e da banda Cais Virado); Thiago Albuquerque (produtor e tecladista da banda Ultranova); Kleber Chaar (produtor); Sidney KC (produtor e contrabaixista das bandas Álibi de Orfeu e DNA) e Roosevelt Bala (vocalista e contrabaixista da banda Stress).

O CCAA Fest 2016 tem entre seus parceiros os empresários Ná Figueredo e Moizés Freire, respectivamente, da gravadora Na Music e da loja ProMusic, de instrumentos e áudio. Outro parceiro que ajuda a realizar o festival este ano é Jayme Katarro, da banda Delinquentes e proprietário do Fábrika Studio. As bandas premiadas ganharão gravações e videoclipes produzidos pela Rádio e pela TV Cultura do Pará, oferecimento da Rede Cultura de Comunicação, além de vale compras nas lojas parcerias e ensaios gratuitos por um ano.

Portanto, é uma grande premiação que beneficiará quatro das oito bandas finalistas que se exibirão a um novo corpo de jurados no dia 26 de outubro no Teatro Margarida Schivasappa, do Centur.

Serviço- CCAA FEST 2016 - Divulgação das Classificadas, nesta quinta-feira (22). Na Fanpage do CCAA FEST: facebook.com/ccaafest. Informações: ccaafest@ccaabelem.com.br ou pelo fone: (91) 98168 7474