CRESCIMENTO: Quando chega o mês de dezembro o consumo cresce de forma generalizada

Por: Da Redação

Em 29 de dezembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

O mês de dezembro, com as comemorações do Natal e do Ano-Novo, é conhecido pelos comerciantes como um bom período para venda de bebidas. De pequenos depósitos a grandes atacadões registram aumento nas vendas de bebidas alcoólicas e refrigerantes nessa época do ano. Mesmo com o aumento de preços em alguns tipos de bebidas, os consumidores não deixaram de comprar. Em uma unidade que vende por atacado e varejo localizada na Travessa Vileta, entre as avenidas João Paulo II e Almirante Barroso, o estoque foi reposto no meio do mês por causa da grande procura.

“Está vendendo bastante o setor de bebidas. Aqui pra gente o que chegou em novembro já acabou antes do dia 15 deste mês. Vendemos mais cervejas do tipo lata e long neck tudo para o Natal e Ano-Novo”, contou o encarregado Ricardo Raiol, de 25 anos. O local ainda não tem a contabilização final do total de vendas de bebidas, quantificação que somente será realizada no início de janeiro. Nem o aumento do preço de algumas bebidas espantou os consumidores.