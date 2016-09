Em outubro - É o que diz pesquisa sobre o turismo em Belém no mês da Virgem de Nazaré

Em 02 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

Mais de 80 mil turistas devem vir a Belém no mês que vem para participar do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a maior festa religiosa do Brasil. Nesse mesmo período, a estimativa é de que mais de US$ 30 milhões sejam injetados na economia paraense por meio do turismo. Os dados são baseados em pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur) em parceria com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) do Pará e que foi apresentada, ontem pela manhã, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. O levantamento foi realizado durante o Círio 2015 e revelou o perfil do turista que frequenta a festa religiosa e quais seus principais gastos. “O objetivo é formar um banco de dados e indicadores para o desenvolvimento turístico do Estado, além de identificar problemas, pois a nossa ideia é contribuir com as políticas públicas”, disse o economista Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese do Pará.