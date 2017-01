Diego Santos lança disco na Casa do Gilson, hoje. noite terá ainda terça de cordas e convidados ilustres.

Em 20 de janeiro, 2017

A programação de reabertura do maior reduto do choro e samba do Pará continua em janeiro. A Casa do Gilson recebe, hoje, um encontro de gerações em shows gratuitos. O violonista Diego Santos lança seu primeiro disco em noite que traz nomes consagrados. Biratan Porto, Paulinho Moura e Cardosinho apresentam canções do disco Terça de Cordas, com os convidados Andréa Pinheiro, Delcley Machado, Márcio Jardim, Nego Nelson, Marcos Puff e Lany Tavares.

