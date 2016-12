Virada do ano promovida pela Bis traz atrações musicais pra ninguém ficar parado

Oshow “Réveillon da Paz”, que vai contar com a apresentação do Super Pop Live, MC Dourado e Os Reis do Brega, será neste sábado, 31 de dezembro, no Cidade Folia. A festa, que se inicia às 22 horas, promete animar a virada do ano dos paraenses. Até às 00h30 a pista é liberada. A festa é promovida pela Bis Entretenimento.

Os Reis do Brega são a primeira atração a subir no palco da festa. O projeto musical formado pelas bandas Msynck e AR-15 e pelo DJ Maluquinho vão levar para o público um show repleto de grandes sucessos.