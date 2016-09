Evento define quais escolas vão ajudar a coletar os ex-votos dos promesseiros

Em 09 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

A Diretoria de Procissões da Festa de Nazaré realizou, ontem à noite, o sorteio das escolas cujos alunos vão ajudar no transporte dos carros durante a procissão do Círio de Nazaré deste ano. No Círio, e à frente da Berlinda, outros treze carros acompanham a grande procissão recolhendo ex-votos e promessas de fiéis. Os carros de promessa, também considerados símbolos da festividade nazarena, são conduzidos por estudantes de várias escolas da Grande Belém, que se comprometem com o trabalho voluntário. Entre cada carro, estão posicionados os pelotões formados por estudantes que também dão apoio aos carros e fazem os ex-votos chegarem ao seu destino.